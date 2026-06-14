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بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبدالله الثاني

جانب من الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي في مدينة عمرة
جانب من الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي في مدينة عمرة
 
الأحد، 14-06-2026 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، تحضيرا لبدء الأعمال الإنشائية بداية عام 2027، في خطوة تمثل البداية الفعلية لتشييد صرح رياضي وطني هو الأكبر في المملكة، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

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وبينت الشركة في بيان صحفي لها، أنه يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ ألف دونم، بطاقة استيعابية تبلغ 46 ألف متفرج، ومن المخطط له الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاحه نهاية عام 2029.


ويتضمن المشروع مرافق موازية تشمل ملعبين تدريبيين، ومواقف تتسع لـ6 آلاف موقف للسيارات والحافلات، وهو مهيأ للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص سريع التردد، بالإضافة إلى مرافق لخدمة الرياضيين والجماهير.


ويستلهم الستاد تصميمه من الإرث الثقافي والمعماري الأردني وفق نموذج عصري حديث، ووفق معايير الاستدامة، وبمواصفات عالمية، وبشكل يعزز كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه، وسيوظف أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب العالمية.


وسيحاط  بمناطق خضراء، من نباتات وأشجار تنسجم مع البيئة المحيطة به، وتشمل الأعمال الجارية حاليا، التهيئة اللوجستية للموقع وتسوية الأرض وحفر الأساسات.

 
 


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