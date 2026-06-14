بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبدالله الثاني

وبينت الشركة في بيان صحفي لها، أنه يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ ألف دونم، بطاقة استيعابية تبلغ 46 ألف متفرج، ومن المخطط له الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاحه نهاية عام 2029.
ويتضمن المشروع مرافق موازية تشمل ملعبين تدريبيين، ومواقف تتسع لـ6 آلاف موقف للسيارات والحافلات، وهو مهيأ للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص سريع التردد، بالإضافة إلى مرافق لخدمة الرياضيين والجماهير.
ويستلهم الستاد تصميمه من الإرث الثقافي والمعماري الأردني وفق نموذج عصري حديث، ووفق معايير الاستدامة، وبمواصفات عالمية، وبشكل يعزز كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه، وسيوظف أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب العالمية.
وسيحاط بمناطق خضراء، من نباتات وأشجار تنسجم مع البيئة المحيطة به، وتشمل الأعمال الجارية حاليا، التهيئة اللوجستية للموقع وتسوية الأرض وحفر الأساسات.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر
-
تعرف على موعد الانقلاب الصيفي بالاردن
-
كوادر من الاقتصاد الرقمي ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة للأمن السيبراني
-
فلس الريف يموّل إيصال الكهرباء لـ199 موقعاً ومنزلاً في أيار
-
إتاحة كتب مواد التخصص للمسار الأكاديمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر
-
مشروع مائي جديد يدعم آلاف الأسر في الكرك ومعان والطفيلة
-
تنويه من امانة عمان بخصوص الخصومات والاعفاءات
-
تنويه هام صادر عن إدارة الدوريات الخارجية