بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد

وبحثت اللجنة موضوعات تستهدف تعزير التعاون التجاري والصناعي، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بين البلدين.
وستعقد اللجنة اجتماعها على المستوى الوزاري يوم غد الاثنين برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ونظيره العراقي.
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