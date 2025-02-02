بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد

الوكيل الإخباري- بدأت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية المشتركة بدورتها الأولى على مستوى الخبراء من كلا البلدين برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، والوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، قيصر الهاشمي.

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وبحثت اللجنة موضوعات تستهدف تعزير التعاون التجاري والصناعي، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بين البلدين.