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بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد

جانب من الاجتماعات
جانب من الاجتماعات
الأحد، 02-02-2025 11:36 م

الوكيل الإخباري-    بدأت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية المشتركة بدورتها الأولى على مستوى الخبراء من كلا البلدين برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، والوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، قيصر الهاشمي.

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وبحثت اللجنة موضوعات تستهدف تعزير التعاون التجاري والصناعي، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بين البلدين.


وستعقد اللجنة اجتماعها على المستوى الوزاري يوم غد الاثنين برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ونظيره العراقي.

 
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