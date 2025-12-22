بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن

وأكد أبو بقر أهمية تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلم والأمن، الذي جاء ثمرة لجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن عام 2015، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السلم والأمن الدوليين وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عملية صنع القرار.
وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا عن إطار الحوكمة للشباب والسلم والأمن وخطة العمل التفصيلية وتحديد مهام اللجنة والخطوات القادمة لتنفيذها.
وترتكز مهام اللجنة على حوكمة الخطة الوطنية للشباب والسلم والأمن (2025–2027)، لتقديم الدعم الفني لتنفيذ الخطة الوطنية، ويُناط بها الإشراف الفني والمتابعة والتنسيق على مصفوفة البرامج والمؤشرات والميزانية المرتبطة بها.
وجرى الاتفاق على وضع إطار زمني للمتابعة على الخطة الوطنية الأردنية للشباب والسلم والأمن من قبل اللجنة الفنية ورفع تقارير دورية إلى اللجنة التوجيهية العليا بتقدم سير العمل.
