بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن

الوكيل الإخباري- ترأس أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن، الذي نظمته وحدة الشباب والسلم والأمن في وزارة الشباب، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المؤسسات الرسمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

اضافة اعلان



وأكد أبو بقر أهمية تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلم والأمن، الذي جاء ثمرة لجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن عام 2015، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السلم والأمن الدوليين وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عملية صنع القرار.



وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا عن إطار الحوكمة للشباب والسلم والأمن وخطة العمل التفصيلية وتحديد مهام اللجنة والخطوات القادمة لتنفيذها.



وترتكز مهام اللجنة على حوكمة الخطة الوطنية للشباب والسلم والأمن (2025–2027)، لتقديم الدعم الفني لتنفيذ الخطة الوطنية، ويُناط بها الإشراف الفني والمتابعة والتنسيق على مصفوفة البرامج والمؤشرات والميزانية المرتبطة بها.