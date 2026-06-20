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بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر

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بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر
 
السبت، 20-06-2026 10:25 م

الوكيل الإخباري- باشر مكلفو الدفعة الثانية من برنامج خدمة العلم، السبت، الالتحاق بمركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر، وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لاستقبال المكلفين واستكمال إجراءات التحاقهم بكل يسر وانسيابية.

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وقال رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي في مديرية شؤون الأفراد: "إن إجراءات استقبال المكلفين نُفذت وفق ترتيبات تنظيمية وإدارية ولوجستية مدروسة، شملت تدقيق الوثائق الرسمية، وإجراء الفحوصات الطبية، واستكمال متطلبات الالتحاق، بما يضمن سير العملية بكفاءة عالية ووفق أعلى درجات التنظيم".


وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية سخّرت جميع الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لاستقبال المكلفين، ووفرت البيئة التدريبية المناسبة التي تمكّنهم من الاستفادة المثلى من البرنامج وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة منه.


ويشتمل برنامج خدمة العلم على مراحل تدريبية عسكرية ومهارية متخصصة، تهدف إلى تأهيل المشاركين وإكسابهم المعارف والخبرات اللازمة، إلى جانب رفع مستوى اللياقة البدنية والجاهزية، وتنمية المهارات العسكرية والمهنية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على خدمة وطنه والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء.


ويأتي برنامج خدمة العلم تنفيذاً للتوجيهات والرؤى الوطنية الهادفة إلى الاستثمار في طاقات الشباب الأردني، وتعزيز قيم الانتماء والولاء، وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بما ينسجم مع متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

 
 


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