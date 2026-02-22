بدء التدريس في الجامعات للفصل الدراسي الثاني اليوم

وأعلنت كل من الجامعة الأردنية وجامعة عمان الأهلية وجامعة مؤتة وجامعة اليرموك عن بدء التدريس رسمياً اعتباراً من اليوم، وفق التقويم الأكاديمي المعتمد.
وكانت الجامعات قد أتاحت للطلبة فترة السحب والإضافة ابتداءً من 15 شباط الجاري.
