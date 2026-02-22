الأحد 2026-02-22 11:15 ص

بدء التدريس في الجامعات للفصل الدراسي الثاني اليوم

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
 
الأحد، 22-02-2026 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   باشرت الجامعات الأردنية، اليوم الأحد 22 شباط 2026، دوام الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026.

اضافة اعلان


وأعلنت كل من الجامعة الأردنية وجامعة عمان الأهلية وجامعة مؤتة وجامعة اليرموك عن بدء التدريس رسمياً اعتباراً من اليوم، وفق التقويم الأكاديمي المعتمد.

وكانت الجامعات قد أتاحت للطلبة فترة السحب والإضافة ابتداءً من 15 شباط الجاري.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة أسماء جلال إقامة دعوى قانونية ضد برنامج رامز جلال بعد عرض حلقتها، معتبرة أنها تضمنت إساءة لها.

فن ومشاهير بعد عرض حلقتها.. فنانة مشهورة ستقاضي رامز جلال - صورة

أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

طب وصحة أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

هيئة الإعلام

أخبار محلية تحذير رسمي من استغلال الأطفال وذوي الإعاقة في المحتوى الإعلامي

جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

أخبار محلية جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

تكنولوجيا في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

فن ومشاهير أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن

أخبار محلية قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن



 






الأكثر مشاهدة