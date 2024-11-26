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بدء التسجيل الأولي للحج اليوم الثلاثاء (آلية التسجيل)

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 26-11-2024 06:27 ص

الوكيل الإخباري-يبدأ اليوم  الثلاثاء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1446هـ - 2025م للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، بحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن التسجيل سيبدأ من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة التاسعة مساء الاثنين 16/12/2024 من خلال بوابة الحج الإلكترونية https://hajj.gov.jo.


ودعت الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرًا إلى أن الدفع متاح من خلال "إي فواتيركم"، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي.


ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكون المسجل/المسجلة الأصيل من مواليد 31/12/1975 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.


كما نشرت وزارة الأوقاف آلية التسجيل للذكور والإناث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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