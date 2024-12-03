بدء التسجيل الأولي لمدخري صندوق الحج اليوم (رابط)

وأشار بيان صادر عن الوزارة يوم أمس الاثنين إلى أن كل من استكمل مبلغ 3 آلاف دينار في رصيده لدى صندوق الحج قبل تاريخ 1/4/2019 يمكنه التسجيل للحج على الرابط (https://eservices.hajjfund.gov.jo).
وأضاف البيان أنه يُشترط للأنثى التي ترغب في اصطحاب محرم معها أن تكون قد استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل الأول من نيسان عام 2019 لها وللمحرم، أو أن يكون المحرم مشتركًا في الصندوق وتنطبق عليه نفس الشروط.
ولفت البيان إلى أن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل، إلا أنه يشترط حصولهم على جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج.
كما دعت الوزارة المواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة إلى الإسراع بالتسجيل الأولي، الذي سيستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الإثنين الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء التسجيل للحج لغير مدخري صندوق الحج اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، بشرط أن يكون المسجل أو المسجلة من مواليد 31/12/1975 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة. كما يُشترط على المسجل الأصلي دفع مبلغ مالي مسترد قيمته 200 دينار.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي تطلق إنفوغرافيك حول إنجازاتها الشهر الماضي
-
أوقاف الكرك وعجلون تستعدان لموسم الشتاء
-
أمسية في منتدى الرصيفة الثقافي لدعم غزة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العراقي
-
مياه عجلون تطرح 11 عطاءً بقيمة 1.2 مليون دينار
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة النرويجية
-
الزراعة: تقنية التتبع الإلكتروني لضمان جودة الزيت والعسل في مهرجان الزيتون
-
الحنيطي يفتتح عددا من القاعات في الجامعة الأردنية