بدء التسجيل الأولي لمدخري صندوق الحج اليوم (رابط)

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن بدء التسجيل الأولي للحج لمدخري صندوق الحج، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء، والذي سيستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري.

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وأشار بيان صادر عن الوزارة يوم أمس الاثنين إلى أن كل من استكمل مبلغ 3 آلاف دينار في رصيده لدى صندوق الحج قبل تاريخ 1/4/2019 يمكنه التسجيل للحج على الرابط (https://eservices.hajjfund.gov.jo).



وأضاف البيان أنه يُشترط للأنثى التي ترغب في اصطحاب محرم معها أن تكون قد استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل الأول من نيسان عام 2019 لها وللمحرم، أو أن يكون المحرم مشتركًا في الصندوق وتنطبق عليه نفس الشروط.



ولفت البيان إلى أن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل، إلا أنه يشترط حصولهم على جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج.



كما دعت الوزارة المواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة إلى الإسراع بالتسجيل الأولي، الذي سيستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الإثنين الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري.