 
الثلاثاء 2024-12-03 07:40 ص
 

بدء التسجيل الأولي لمدخري صندوق الحج اليوم (رابط)

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 07:30 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن بدء التسجيل الأولي للحج لمدخري صندوق الحج، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء، والذي سيستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري.

اضافة اعلان


وأشار بيان صادر عن الوزارة يوم أمس الاثنين إلى أن كل من استكمل مبلغ 3 آلاف دينار في رصيده لدى صندوق الحج قبل تاريخ 1/4/2019 يمكنه التسجيل للحج على الرابط (https://eservices.hajjfund.gov.jo).


وأضاف البيان أنه يُشترط للأنثى التي ترغب في اصطحاب محرم معها أن تكون قد استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل الأول من نيسان عام 2019 لها وللمحرم، أو أن يكون المحرم مشتركًا في الصندوق وتنطبق عليه نفس الشروط.


ولفت البيان إلى أن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل، إلا أنه يشترط حصولهم على جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج.


كما دعت الوزارة المواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة إلى الإسراع بالتسجيل الأولي، الذي سيستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الإثنين الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري.


وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء التسجيل للحج لغير مدخري صندوق الحج اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، بشرط أن يكون المسجل أو المسجلة من مواليد 31/12/1975 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة. كما يُشترط على المسجل الأصلي دفع مبلغ مالي مسترد قيمته 200 دينار.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية بدء التسجيل الأولي لمدخري صندوق الحج اليوم (رابط)

تعبيرية

عربي ودولي المعارضة السورية تعزز تقدمها بحلب وحماة والنظام يعلن عن تحرك

تعبيرية

عربي ودولي السعودية تدعو المعتمر إلى توثيق التعاملات المالية عبر المنافذ المعتمدة

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أسواق ومال توقعات بأن تصل أونصة الذهب عالمياً لـ3000 دولارا .. هل هي فرصة للشراء؟

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 3-12-2024

تعبيرية

شؤون برلمانية مجلس النواب يواصل لليوم الثاني مناقشة بيان حكومة حسان

تعبيرية

الطقس طقس بارد نسبياً اليوم وزخات مطرية على شمال المملكة غداً الأربعاء



 




الأكثر مشاهدة