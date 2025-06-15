بدء التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج "مسار" للتدريب الميداني

وأوضح المركز، في بيان، اليوم الأحد، أن البرنامج يهدف إلى توفير تدريب ميداني متخصص بواقع 200 ساعة تدريبية، داعيا الطلبة الراغبين بالالتحاق بالبرنامج إلى مراجعة عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات أو من ينوب عنهم في جامعاتهم، للتسجيل خلال الفترة من 15 حزيران وحتى 1 تموز المقبل.
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