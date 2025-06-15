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بدء التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج "مسار" للتدريب الميداني

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
 
الأحد، 15-06-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج "مسار" للتدريب الميداني، والمخصص لطلبة تخصص الأمن السيبراني المتوقع تخرجهم من الجامعات الأردنية.

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وأوضح المركز، في بيان، اليوم الأحد، أن البرنامج يهدف إلى توفير تدريب ميداني متخصص بواقع 200 ساعة تدريبية، داعيا الطلبة الراغبين بالالتحاق بالبرنامج إلى مراجعة عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات أو من ينوب عنهم في جامعاتهم، للتسجيل خلال الفترة من 15 حزيران وحتى 1 تموز المقبل.

 

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار جهود المركز المتواصلة لتطوير المهارات الفنية والتقنية للخريجين، وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية لدعم منظومة الحماية السيبرانية في المملكة.

 

 
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