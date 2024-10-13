بدء التسجيل في امتحان التوجيهي التكميلي اليوم الأحد - رابط

وقالت الوزارة إنها لن تمدّد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وسيكون التسجيل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم.
وأوضحت أنه سيتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق إي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني خلال فترة التسجيل قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها وعليه إحضار صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية (قياس 4×6) بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع مع الإشارة إلى أن رسوم الاشتراك لجميع المسجلين 20 دينارا رسم اشتراك، بالإضافة إلى 10 دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة و5 دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتضمن ورقتين.
وبشأن الكتب المقرّرة للامتحان التكميلي 2024، أوضحت الوزارة أن جميع الطلبة يتقدمون وفق مناهج وكتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2023/2024 (كتب مواليد 2006).
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