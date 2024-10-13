 
الأحد 2024-10-13 08:53 ص
 

بدء التسجيل في امتحان التوجيهي التكميلي اليوم الأحد - رابط

وز
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 13-10-2024 07:17 ص

الوكيل الإخباري- بدأ اليوم الأحد، التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2024/ الامتحان التكميلي، للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل وينتهي مساء يوم الخميس، 24 تشرين الأول الحالي، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة إنها لن تمدّد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وسيكون التسجيل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم.


وأوضحت أنه سيتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق إي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني خلال فترة التسجيل قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها وعليه إحضار صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية (قياس 4×6) بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع مع الإشارة إلى أن رسوم الاشتراك لجميع المسجلين 20 دينارا رسم اشتراك، بالإضافة إلى 10 دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة و5 دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتضمن ورقتين.


وبشأن الكتب المقرّرة للامتحان التكميلي 2024، أوضحت الوزارة أن جميع الطلبة يتقدمون وفق مناهج وكتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2023/2024 (كتب مواليد 2006).

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين ثمانية شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال لمنزل بالنصيرات وسط قطاع غزة

تعبيرية

اقتصاد محلي للبيع والشراء.. سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

تعبيرية

عربي ودولي إذاعة الجيش الإسرائيلي: استعدادات للرد على هجوم إيران

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تطرح عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ

طب وصحة

المرأة والجمال علامات تشير إلى الإصابة بمتلازمة خفية تعاني منها ملايين النساء دون علم

تعبيرية

طب وصحة احذر.. استخدام الأواني المخدوشة تسبب هذا المرض الخطير !

تعبيرية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

نقل جرحى من مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى مستشفيات مدينة غزة

فلسطين 11 شهيدا في غارت للاحتلال على مخيمي النصيرات وجباليا



 


الأكثر مشاهدة