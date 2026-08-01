بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات على خطي "عمّان - الطفيلة" و"عمّان - معان"

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/8/2026، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تشغيل هذه المرحلة في شباط من هذا العام. اضافة اعلان





ويغطي التشغيل التجريبي خطين رئيسيين يربطان العاصمة عمّان بكل من محافظتي الطفيلة ومعان، عبر إسناد المهمة إلى شركتين وطنيتين؛ هما شركة "روابي الطفيلة" لخط (عمّان - الطفيلة)، وشركة "ربوع معان" لخط (عمّان - معان)، التي أُنشئت بموجب ائتلاف بين المشغلين على هذه الخطوط، مع توقيع عقود تشغيلية تحفظ حقوق المواطنين.



وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه المرحلة يأتي وفقًا لأحدث الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوفير وسائط نقل عام آمنة وموثوقة ومنتظمة تلبي احتياجات المواطنين اليومية بين المحافظات.



وفيما يخص التفاصيل التشغيلية لخط (عمّان - الطفيلة)، يعتمد الخط على أسطول يضم 33 حافلة كبيرة ومتوسطة، وتتراوح ساعات الخدمة فيه من الساعة 5:00 صباحًا ولغاية 7:00 مساءً، بمعدل تردد يتراوح بين 25 و40 دقيقة.



وتتوزع مساراته التشغيلية على: مجمع الجنوب – مجمع الطفيلة، ومجمع الطفيلة – صويلح – الجامعة الأردنية، والقادسية – مجمع الجنوب، وبصيرا – مجمع الجنوب، وصولًا إلى مسار الحسا – المدينة الطبية.



أما بالنسبة لخط (عمّان - معان)، فيعتمد على أسطول مكون من 14 حافلة كبيرة ومتوسطة، وتبدأ ساعات الخدمة فيه من الساعة 5:00 صباحًا ولغاية 6:00 مساءً، بتردد يتراوح بين 45 و60 دقيقة، ويخدم مسارًا رئيسيًا يربط بين مجمع الجنوب ومجمع معان.



وفي الختام، دعت هيئة تنظيم النقل البري جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخطوط الجديدة والالتزام بالمواعيد والمجمعات المعتمدة، مشيرة إلى أن كوادرها الرقابية ستتابع عن قرب سير العمل خلال مرحلة التشغيل التجريبي، لضمان جودة الخدمة وتقييم الأداء بما يحقق المصلحة العامة.





