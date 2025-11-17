بدء التشغيل التجريبي لمركز الخدمات الحكومية العاشر في الزرقاء

05:13 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الاثنين، عن بدء التشغيل التجريبي لمركز الخدمات الحكومية في الزرقاء، والذي يعد المركز العاشر في المحافظة ضمن نموذج المراكز الشاملة، حيث يهدف إلى رفع جودة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها في مكان واحد.





وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، يأتي إطلاق التشغيل ضمن خطة توسع مدروسة تعتمد على معايير دقيقة لاختيار مواقع المراكز، بما يضمن سهولة الوصول، وانسيابية تقديم الخدمات، وتجربة أفضل للمراجعين.



وأضاف البيان، ان المركز الجديد سيقدم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية بجودة عالية، من خلال فريق مدرب وكفوء، بهدف تعزيز رضا المواطنين والحفاظ على مستوى الخدمة الذي حققت به المراكز السابقة معدلات رضا مرتفعة.

