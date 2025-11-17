بدء التشغيل التجريبي لمركز الخدمات الحكومية العاشر في الزرقاء

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، يأتي إطلاق التشغيل ضمن خطة توسع مدروسة تعتمد على معايير دقيقة لاختيار مواقع المراكز، بما يضمن سهولة الوصول، وانسيابية تقديم الخدمات، وتجربة أفضل للمراجعين.
وأضاف البيان، ان المركز الجديد سيقدم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية بجودة عالية، من خلال فريق مدرب وكفوء، بهدف تعزيز رضا المواطنين والحفاظ على مستوى الخدمة الذي حققت به المراكز السابقة معدلات رضا مرتفعة.
