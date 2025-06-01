بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط بين عمّان والمحافظات

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الوكيل الإخباري- ينطلق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات اليوم، فيما يُتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين خلال شهري تموز وآب المقبلين، وفق ما ذكر بيان لوزارة النقل نُشر الخميس. اضافة اعلان





ووقّعت هيئة تنظيم النقل البري والشركة المتكاملة للنقل المتعدد، الخميس، اتفاقية إدارة وتشغيل مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات.



ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لإعادة هيكلة خدمات النقل العام بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بهدف رفع كفاءة الشبكة، وتعزيز السلامة والراحة للمواطنين، وتوفير خدمات نقل عام منظمة وموثوقة.



وتشمل الخطة خطوطاً رئيسية تربط عمّان بمحافظات إربد وجرش والسلط والكرك، وهي من أكثر الخطوط استخداماً من قبل المواطنين، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين خلال شهري تموز وآب المقبلين. وقد تم إنشاء شركات تشغيل مخصصة لكل خط؛ لضمان الإدارة الفاعلة وجودة الأداء.



ووقّع الاتفاقية المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، والمدير العام للشركة المتكاملة مؤيد أبو فردة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة صلاح اللوزي، ونائب أمين عمّان محمد القيسي، وعدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة والشركة.



وأشارت الوزيرة، وفق البيان المنشور، إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل، ويهدف إلى تحسين الربط بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات عبر خدمات نقل عام منتظمة وآمنة وذات جودة عالية، مما يُسهم في التخفيف من الاعتماد على المركبات الخاصة، وتقليل الازدحامات والانبعاثات الكربونية، ويعزز مبدأ العدالة في تقديم الخدمة لكافة المواطنين.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة صلاح اللوزي، إن الشركة ستسخّر كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية لتشغيل المشروع بما يضمن انتظام الرحلات وتحقيق رضا المستخدمين، مضيفاً أن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسيرة النقل العام بين المحافظات، ويسهم في تعزيز التكامل في خدمات النقل الوطني.

