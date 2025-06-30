بدء التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات الثلاثاء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات لخطي عمّان إربد وعمّان جرش غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 8:30 صباحا في مجمع الشمال.

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