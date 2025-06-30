الإثنين 2025-06-30 11:37 ص
 

بدء التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات الثلاثاء

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أرشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات لخطي عمّان إربد وعمّان جرش غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 8:30 صباحا في مجمع الشمال.

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وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إن وزيرة النقل وأمين عمّان سيفتتحان الخط.

 
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