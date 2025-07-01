الثلاثاء 2025-07-01 08:32 ص
 

بدء التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات الثلاثاء

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 07:09 ص

الوكيل الإخباري- يبدأ اليوم الثلاثاء، التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات لخطي عمّان إربد وعمّان جرش ، في تمام الساعة 8:30 صباحا في مجمع الشمال.

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وقالت الوزارة النقل في بيان صحفي، إن وزيرة النقل وأمين عمّان سيفتتحان الخط.

 
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