بدء التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يبدأ اليوم الثلاثاء، التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات لخطي عمّان إربد وعمّان جرش ، في تمام الساعة 8:30 صباحا في مجمع الشمال.

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