بدء التقديم لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

وبحسب إعلان الوزارة فإن على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه، وتؤكد الوزارة على ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، والموجودة أيضاً على موقع مديرية البعثات المشار إليه أعلاه.
كما أكدت الوزارة بأن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ/ الأخت الذي يدرس في جامعة غير أردنية، أو كلية مجتمع أردنية خاصة الموضحة في النشرة الإرشادية)، كما تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة تسهيلاً عليهم حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، والإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً،علماً بأن الوزارة ستقوم بإعلان نقاط الطلبة التي سيتم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط وتحميل الوثائق المعززة لهذه الاعتراضات، وأخيراً ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.
ملاحظة هامة: بعد إنتهاء الطالب من تقديم الطلب الإلكتروني عليه التأكد من ظهور عبارة تم تخزين طلبك بنجاح.
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