بدء الدورة الثانية لجائزة الدوحة للكتاب العربي بمشاركة أردنية

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- - يشارك الأردن في الدورة الثانية لجائزة الدوحة للكتاب العربي في العاصمة القطرية الدوحة.

اضافة اعلان



وتأتي المشاركة الأردنية إلى جانب مشاركات من 35 دولة عربية وأجنبية تمثل خمسة مجالات معرفيَّة ثابتة وهي الدراسات الفلسفية والاجتماعية والتاريخية والعلوم الشرعية والدراسات اللغوية والأدبية والتحقيق والمعاجم والموسوعات.