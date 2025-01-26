بدء الدورة الثانية لجائزة الدوحة للكتاب العربي بمشاركة أردنية

وتأتي المشاركة الأردنية إلى جانب مشاركات من 35 دولة عربية وأجنبية تمثل خمسة مجالات معرفيَّة ثابتة وهي الدراسات الفلسفية والاجتماعية والتاريخية والعلوم الشرعية والدراسات اللغوية والأدبية والتحقيق والمعاجم والموسوعات.
والأردن من الدول العربية الأعلى مشاركة إلى جانب مصر والجزائر والمغرب والسعودية وتونس وقطر والعراق وتركيا والكويت.
-
أخبار متعلقة
-
المفوضية السامية تؤكد استمرارية الخدمات للاجئين في الأردن
-
مذكرة تفاهم بين "الصحة" وجمعية القلب الاميركية
-
الزراعة: توقيع إتفاقية لاستخدام الطحالب اللولبية لمكافحة سوء التغذية
-
بلدية اربد توقع اتفاقية لإنشاء "حسبة الجورة"
-
الحكومة تقرر وضع إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية
-
وزير العدل يطلق بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة والمحدثة لوزارة العدل
-
المستشفيات الخاصة: افتتاح خط طيران بين الأردن وبنغازي خطوة لتعزيز التعاون الصحي
-
أثناء صلاة المغرب.. وفاة الأردني ابراهيم السطري بمكة المكرمة