 
الأحد 2025-01-26 02:14 م
 

بدء الدورة الثانية لجائزة الدوحة للكتاب العربي بمشاركة أردنية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 26-01-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   - يشارك الأردن في الدورة الثانية لجائزة الدوحة للكتاب العربي في العاصمة القطرية الدوحة.

اضافة اعلان


وتأتي المشاركة الأردنية إلى جانب مشاركات من 35 دولة عربية وأجنبية تمثل خمسة مجالات معرفيَّة ثابتة وهي الدراسات الفلسفية والاجتماعية والتاريخية والعلوم الشرعية والدراسات اللغوية والأدبية والتحقيق والمعاجم والموسوعات.


والأردن من الدول العربية الأعلى مشاركة إلى جانب مصر والجزائر والمغرب والسعودية وتونس وقطر والعراق وتركيا والكويت.

 
gnews

أحدث الأخبار

اشتباكات تدور بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات موالية لتركيا

عربي ودولي قتلى من الفصائل الموالية لتركيا خلال معارك شمالي سوريا

ا

عربي ودولي بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية المفوضية السامية تؤكد استمرارية الخدمات للاجئين في الأردن

وزارة الصحة

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "الصحة" وجمعية القلب الاميركية

وزارة الزراعة

أخبار محلية الزراعة: توقيع إتفاقية لاستخدام الطحالب اللولبية لمكافحة سوء التغذية

فا

فن ومشاهير نجوم رمضان 2025: عابد فهد ودانييلا رحمة في 'نَفَس'

ا

شؤون برلمانية جلسة لمجلس النواب غداً الاثنين

محاولات تهجير أهل غزة ما زالت مستمرة

فلسطين "حماس" ردا على ترامب: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن



 




الأكثر مشاهدة