بدء العمل بالرادارات الجديدة في شوارع عمّان اعتباراً من الأحد .. وإليك مواقعها

السبت، 18-04-2026 09:54 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى، بدء تشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية في عدد من الشوارع الرئيسية ضمن حدودها، اعتباراً من الأحد، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الأمانة، فإن تشغيل هذه الرادارات يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الالتزام بقواعد السير، وضبط المخالفات الخطرة مثل السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ عند الإشارات الضوئية، إضافة إلى الوقوف أو التوقف على ممرات المشاة.

وأوضح البيان أن الأمانة اختارت مواقع الرادارات بناءً على دراسات مرورية ميدانية استهدفت النقاط الأكثر عرضة للحوادث والازدحامات.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال تشغيل جميع مكونات المشروع خلال الشهر الحالي ولغاية 28 نيسان، والتي تشمل 20 راداراً، وكاميرات إشارات ضوئية، وكاميرات Point To Point لاحتساب وضبط متوسط السرعة.

وعملت الأمانة على تعزيز جميع المواقع المذكورة بشواخص مرورية واضحة تحدد السرعات المقررة على كل محور، بما يضمن تنبيه السائقين مسبقاً ورفع مستوى الالتزام بقواعد السير.

من جانبه، أكد مدير عمليات المرور شادي الروابدة، أن هذا المشروع يُعد خطوة نوعية في تطوير منظومة الرقابة المرورية في العاصمة، مشيراً إلى أن استخدام التقنيات الحديثة سيسهم في تحسين الانسيابية المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

وأضاف أن الهدف الأساسي من تطبيق هذا النظام هو تعزيز ثقافة الالتزام المروري والوقاية من الحوادث، وليس تحرير المخالفات، داعياً السائقين إلى التقيد بقانون السير والتعليمات المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.


مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

عربي ودولي مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

إيران تصدر تحذيراً جديداً بشأن حركة السفن قرب مضيق هرمز

عربي ودولي إيران تصدر تحذيراً جديداً بشأن حركة السفن قرب مضيق هرمز

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

البرلمان العربي يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول "الميركوسور"

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول "الميركوسور"

بدء العمل بالرادارات الجديدة في شوارع عمّان اعتباراً من الأحد .. وإليك مواقعها

أخبار محلية بدء العمل بالرادارات الجديدة في شوارع عمّان اعتباراً من الأحد .. وإليك مواقعها

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب غزة

الزميل المصور في موقع الوكيل الاخباري نادر أبو حية في ذمة الله

نعـي فـاضل الزميل المصور في موقع الوكيل الاخباري نادر أبو حية في ذمة الله

الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

أخبار محلية الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية



 
 






