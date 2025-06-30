بدء العمل بنظام الحجز المسبق للمسافرين المغادرين عبر جسر الملك حسين الثلاثاء

ودعت الإدارة المسافرين المتجهين إلى الضفة الغربية إلى شراء تذاكر السفر مسبقًا قبل التوجه إلى جسر الملك حسين، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحضور إلى الجسر في الوقت المحدد بالحجز.
وانطلقت الاثنين الماضي خدمة حجز المسافرين عبر جسر الملك حسين من خلال الحجز الإلكتروني، وذلك عبر منصة متخصصة أُعدت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة على الجسر.
ولن يتم قبول أي حجوزات ورقية، بهدف تسهيل الإجراءات على المسافرين والمشغّلين، وضمان سلاسة إدارة التنقل وفق الأوقات والأعداد المخصصة لكل حركة، وتماشيا مع التوجهات البيئية للشركة بتقليل استخدام الورق.
وتتيح هذه الخدمة الجديدة خيارات الحجز المتعددة لأوقات السفر والدفع المسبق، بما يسهم في منع أي ازدحامات أو إرباك في أيام السفر المحددة للعملاء.
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