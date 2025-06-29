بدء العمل في مشروع صيانة لجزء من طريق بغداد الدولي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء الأعمال في مشروع صيانة جزء من طريق بغداد الدولي للمنطقة الممتدة من شبيكة ولغاية منطقة الأشقف، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.

اضافة اعلان



وتشمل أعمال المشروع وفق بيان الوزارة اليوم الأحد، كشط سطح الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقتي خلطة إسفلتية (7 و 6 سم) وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفقا لأعلى المعايير المتبعة عالمياً.



وستقوم الوزارة بالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام بإجراء تحويلات مرورية في منطقة العمل بطول 3 كيلو مترات، تمتد من الشبيكة ولغاية الأشقف حسب مخطط تنظيم السير المرفق، وسيتم فصل الطريق الى جزئين بواسطة حواجز بلاستيكية ومباشرة العمل في احد المسارب والإبقاء على المسرب الآخر مفتوح لحركة المرور لكل منطقة عمل وعند الانتهاء من تنفيذ المسرب الأول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمل في المسرب الآخر.