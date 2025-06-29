بدء العمل في مشروع صيانة لجزء من طريق بغداد الدولي

وتشمل أعمال المشروع وفق بيان الوزارة اليوم الأحد، كشط سطح الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقتي خلطة إسفلتية (7 و 6 سم) وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفقا لأعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وستقوم الوزارة بالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام بإجراء تحويلات مرورية في منطقة العمل بطول 3 كيلو مترات، تمتد من الشبيكة ولغاية الأشقف حسب مخطط تنظيم السير المرفق، وسيتم فصل الطريق الى جزئين بواسطة حواجز بلاستيكية ومباشرة العمل في احد المسارب والإبقاء على المسرب الآخر مفتوح لحركة المرور لكل منطقة عمل وعند الانتهاء من تنفيذ المسرب الأول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمل في المسرب الآخر.
يذكر أن الوزارة قامت بتجهيز منطقة التحويلات المرورية المزودة بجميع عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية والإرشادية اللازمة، داعية سالكي الطريق الى التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام والكادر المنفذ والمشرف على المشروع.
-
أخبار متعلقة
-
انسحاب مشرّف .. الأردن يضرب أروع الأمثلة في رفض التطبيع الرياضي
-
التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات "الورقة الثانية"
-
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية
-
الضمان الاجتماعي: شمول الجميع هدف وطني واستحقاق قانوني
-
إطلاق التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء لتسهيل سفر الأردنيين
-
السفارة الأردنية في قطر: إصدار تأشيرات المرور للسعودية دون مواعيد مسبقة
-
مهم من الجمارك حول تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات
-
الأردن يوظف جهوده كافة لتخفيف أثر الأحداث الإقليمية على القطاع السياحي