بدء المجالس العلمية الهاشمية في مادبا السبت

وقال مدير المديرية الدكتور عيسى البواريد، إن نخبة من العلماء الأجلاء سيشاركون في المجالس العلمية، مشيرا إلى عقد 8 مجالس للإفتاء طيلة الشهر الفضيل يقدمها فضيلة مفتي مادبا يوسف أبو حسين.
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