بدء المجالس العلمية الهاشمية في مادبا السبت

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الوكيل الإخباري- تعقد مديرية أوقاف محافظة مادبا برنامجا خاصا للمجالس العلمية الهاشمية لعام 2025، كل يوم سبت في مسجد الحمد الكبير بعد صلاة العصر، طيلة شهر رمضان المبارك. اضافة اعلان





وقال مدير المديرية الدكتور عيسى البواريد، إن نخبة من العلماء الأجلاء سيشاركون في المجالس العلمية، مشيرا إلى عقد 8 مجالس للإفتاء طيلة الشهر الفضيل يقدمها فضيلة مفتي مادبا يوسف أبو حسين.