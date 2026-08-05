الأربعاء 2026-08-05 06:45 م

بدء المرحلة الأخيرة لاستكمال مشروع ربط مساجد المفرق بالأذان الموحد

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أرشيفية
 
الأربعاء، 05-08-2026 05:45 م

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية أوقاف محافظة المفرق تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع استكمال ربط مساجد المحافظة بالأذان الموحد، بهدف تعزيز الجمالية الإيمانية وتنظيم رفع الأذان.

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وقالت المديرية في بيان اليوم الأربعاء، إن التنفيذ الرسمي للمرحلة الرابعة من مشروع ربط الأذان الموحد بدأ، وستشمل منطقة لواء البادية الشمالية الغربية والمساجد التابعة لها، مشيرة إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تيسير أداء العبادات وتطوير البنية التكنولوجية للمساجد.


وأضافت أن هذه المرحلة تهدف إلى استكمال منظومة الأذان الموحد في مختلف مناطق المحافظة، بما يسهم في تنظيم رفع الأذان وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمساجد.


وأكدت المديرية أن الطواقم الفنية بدأت تركيب وتجهيز أنظمة الاستقبال الصوتي الموحد في مساجد منطقة لواء البادية الشمالية الغربية، بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا لواء بلعما وقضاء رحاب، فيما تواصل الفرق الفنية استكمال أعمال المرحلة الثالثة في لواء قصبة المفرق وقضاء منشية بني حسن.


وأشادت المديرية بالتعاون الملموس من الأئمة والمجتمعات المحلية لإنجاح المشروع، الذي يسهم في تنظيم رفع الأذان وتعزيز جمالية المساجد.

 
 


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