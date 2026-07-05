بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري

وقال مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنة، خلال رعايته الفعاليات مندوبا عن وزير السياحة والآثار، إن هذا المشروع يمثل إنجازاً مهماً ليس فقط للمنطقة، بل للأردن، مشيراً إلى أن موقع قويلبة (أبيلا) يتمتع بقيمة تاريخية وأثرية كبيرة، وسيصبح من خلال هذا المشروع وجهة مهمة على الخريطة السياحية والثقافية في الأردن والمنطقة.
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