بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري

الوكيل الإخباري- دُشّن في موقع قويلبة (أبيلا) الأثري، اليوم الأحد، أعمال المرحلة التنفيذية الميدانية من مشروع "دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية المستدامة من خلال تحسين مواقع التراث الثقافي"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بعمّان، وبالتعاون مع دائرة الآثار العامة وجامعة بيروجيا الإيطالية.

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