الأحد 2026-07-05 02:27 م

بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري

بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري
بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري
 
الأحد، 05-07-2026 02:11 م

الوكيل الإخباري-    دُشّن في موقع قويلبة (أبيلا) الأثري، اليوم الأحد، أعمال المرحلة التنفيذية الميدانية من مشروع "دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية المستدامة من خلال تحسين مواقع التراث الثقافي"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بعمّان، وبالتعاون مع دائرة الآثار العامة وجامعة بيروجيا الإيطالية.

اضافة اعلان


وقال مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنة، خلال رعايته الفعاليات مندوبا عن وزير السياحة والآثار، إن هذا المشروع يمثل إنجازاً مهماً ليس فقط للمنطقة، بل للأردن، مشيراً إلى أن موقع قويلبة (أبيلا) يتمتع بقيمة تاريخية وأثرية كبيرة، وسيصبح من خلال هذا المشروع وجهة مهمة على الخريطة السياحية والثقافية في الأردن والمنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللجنة الإدارية النيابية تستمع لآراء أساتذة القانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية

شؤون برلمانية اللجنة الإدارية النيابية تستمع لآراء أساتذة القانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية

بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري

أخبار محلية بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري

تنطلق في العاشر من تموز الجاري ، الدورة الثامنة عشر لفعاليات مهرجان صيف عمان ، التي تمتد لغاية 17 تموز، بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع شركة زين الأردن . وتقام أمسيات المهرجان العمانية

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري

الطبيبة الأردنية ملك عيسى

أخبار محلية الأردنية ملك عيسى المتحدثة الشابة الوحيدة عالمياً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة شحن تتعرض لهجوم قرب الحديدة اليمنية

عربي ودولي هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة شحن تتعرض لهجوم قرب الحديدة اليمنية

العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية

مبنى مركز الحسين للسرطان

أخبار محلية افتتاح مركز الكشف المبكر عن السرطان في موقعه الجديد

البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية



 
 






الأكثر مشاهدة

 