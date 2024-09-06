بدء المرحلة الثانية لصرف مستحقات المنح والقروض الجامعية اعتبارًا من الخميس المقبل

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم اعتبارا من يوم الخميس المقبل بصرف المستحقات و الرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح (كلية أو جزئية ) او قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023/ 2024 , و ذلك وفقاً لما يلي :

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1- المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض ( 45ساعة ) معتمدة , و كانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية :

منح الدبلوم في جامعة البلقاء التطبيقية / المركز، ومنح الدبلوم والبكالوريوس، والقروض في جامعات البلقاء التطبيقية في كليات( الأميرة عالية، وعمان الجامعية، وعجلون، والأميرة رحمة) ، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الهاشمية، الجامعة الأردنية، جامعة ال البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا.



2- المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منحة الشمال والوسط، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الجامعي الأول والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً ( ويشمل ذلك أيضاً صرف المخصصات الشهرية للمنحة ) في الجامعات التالية :



الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية، الأردنية / فرع العقبة، جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الشوبك .

3- المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة ( أوائل المملكة، أوائل ألوية، جيوب الفقر، الصندوق الأردني الهاشمي ) والذين كانوا قد سددوا رسوم الفصلين الأول والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية :



الجامعة الأردنية , جامعة مؤتة، الجامعة الهاشمية، جامعة ال البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز، كلية الزرقاء , كلية الحصن , كلية عجلون، الجامعة الألمانية الأردنية جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين بن طلال.