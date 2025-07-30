بدء المرحلة الميدانية مشروع مرصد شبابي لأداء البلديات في إربد

الوكيل الإخباري- أطلق مشروع "المرصد الشبابي لرصد أداء البلديات"، اليوم الأربعاء، فعاليات المرحلة الميدانية في بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد، حيث باشر فريق من الشباب والشابات الذين خضعوا لتدريبات مكثفة خلال الأسابيع الماضية، تنفيذ مهام الرصد وجمع البيانات، بدعم وإسناد مباشر من فريق إدارة المشروع.

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وقدم الفريق خلال زيارته للبلديتين الدعم اللوجستي والإشرافي، وتيسير التنسيق مع الجهات المحلية، ضمن بيئة عمل ميداني تعتمد على5 أدوات منهجية كمية ونوعية، تشمل على استبيانات رضا المواطنين، مقابلات معمقة مع ممثلي المجتمع المدني، والنقابات، وجلسات نقاش مركزة إضافة إلى أدوات رصد مؤسسي داخل البلديات.