بدء المرحلة الميدانية مشروع مرصد شبابي لأداء البلديات في إربد

وقدم الفريق خلال زيارته للبلديتين الدعم اللوجستي والإشرافي، وتيسير التنسيق مع الجهات المحلية، ضمن بيئة عمل ميداني تعتمد على5 أدوات منهجية كمية ونوعية، تشمل على استبيانات رضا المواطنين، مقابلات معمقة مع ممثلي المجتمع المدني، والنقابات، وجلسات نقاش مركزة إضافة إلى أدوات رصد مؤسسي داخل البلديات.
يشار إلى أن الأعمال الميدانية تتضمن عقد 4 جلسات نقاش مركزة في كل من إربد وبني عبيد مع مواطنين ونخب محلية، إلى جانب مقابلات مع ممثلي النقابات المهنية وغرف التجارة والاتحاد النسائي، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والجهات المستضيفة.
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