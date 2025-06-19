بدء امتحانات التوجيهي في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- تعقد وزارة التربية والتعليم أولى جلسات اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025.

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وتبدأ الجلسة الأولى الساعة العاشرة صباحًا، تليها الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.