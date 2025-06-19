بدء امتحانات التوجيهي في الأردن اليوم

وتبدأ الجلسة الأولى الساعة العاشرة صباحًا، تليها الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
وتوزع المشتركون حسب فروع التعليم وفق الآتي: (89634) للفرع العلمي و(94232) للفرع الأدبي و(200) للفرع الشرعي و(9059) للفرع الصناعي و(4701) للفرع الزراعي و(2021) للفرع الفندقي والسياحي و(10024) لفرع الاقتصاد المنزلي.
وسيجري عقد الامتحان في (826) مدرسة في مديريات التربية والتعليم؛ فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزًا موزعة على محافظات المملكة كافة.
وسيتقدم للامتحان (162) مشتركًا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على (15) مركزًا، كما سيتقدم (27) مشتركًا في مركز الحسين للسرطان، فيما سيتقدم للامتحان (658) مشتركًا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة.
يذكر أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ الساعة العاشرة صباحًا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهرًا.
وأنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد الامتحان، الذي سيتقدم له (209871) مشتركا ومشتركة من مواليد 2007؛ منهم (147461) طلبة نظاميون، و(62410) طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في (826) مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على (1983) قاعة امتحانية، إضافة إلى (42) قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزا موزعة على محافظات المملكة كافة.
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