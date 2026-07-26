بدء امتحانات "الشامل" الصيفية في جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأحد

وقال العجلوني إن الجامعة استكملت جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لبدء الامتحانات النظرية، التي ستُعقد وفق البرنامج المُعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.
وأضاف أن عدد المتقدمين للامتحانات النظرية في هذه الدورة يبلغ 2605 طلبة من 52 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة، مبينًا أن 1547 طالبًا وطالبة سيتقدمون للورقة الأولى، الأحد 26 تموز، و1726 طالبًا وطالبة للورقة الثانية، الثلاثاء 28 تموز، فيما سيتقدم 2143 طالبًا وطالبة للورقة الثالثة، الخميس 30 تموز.
وأوضح العجلوني أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات ضمن 20 برنامجًا دراسيًا تغطي 93 تخصصًا أكاديميًا، مشيرًا إلى أن الامتحانات النظرية تُعقد إلكترونيًا بالكامل، وقد جرى اعتماد 9 قاعات امتحانية موزعة على 7 مراكز في مختلف محافظات المملكة، بإشراف نحو 250 موظفًا من العاملين في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية.
وبيّن أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنجزت تصحيح الامتحانات العملية المحوسبة، ومعالجة نتائجها وتدقيقها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، بعد أن عُقدت خلال الفترة من 13 إلى 15 تموز 2026، وبلغ عدد المتقدمين لها 1387 طالبًا وطالبة.
وأشار العجلوني إلى أنه من المتوقع إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية 2026 في منتصف آب المقبل، بعد المصادقة عليها واعتمادها من اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية.
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