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بدء امتحانات الشامل غدا الخميس

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الأربعاء، 11-09-2024 12:14 م

الوكيل الإخباري-    تبدأ يوم غد الخميس، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورتها الصيفية للعام الحالي.

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وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور احمد فخري العجلوني، إن الجامعة استكملت جميع الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات، حيث سيتقدم لهذه الامتحانات 7672 طالباً وطالبة، من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.


وبين أنه من المتوقع أن يتقدم 6187 طالباً وطالبة للورقة الأولى يوم غد، و6080 للورقة الثانية يوم الثلاثاء 17 أيلول الحالي، و7093 طالباً وطالبة للورقة الثالثة يومي السبت والأحد الموافقين 21 و 22 من نفس الشهر.
وأضاف أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ 105 برامج دراسية، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل وتم اعتماد 18 قاعة للامتحان النظري، موزعة على 14 مركزا منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات قرابة 600 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.


وأشار العجلوني، إلى أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة فرغت من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب.


وتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية 2024، وكذلك قوائم الطلبة الذين يحق لهم التجسير تنافسيا،ً نهاية الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

 
gnews

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