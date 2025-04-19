‏بدء انتخابات إتحاد الجمعيات والاتحاد النسائي في جميع محافظات المملكة

ويأتي اجراء الانتخابات استنادا إلى قانون الجمعيات لسنة 2008، وتعديلاته، ونظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024، وتعليمات إجراء العملية الانتخابية للاتحادات رقم 2 لسنة 2024 التي صدرت استنادا لنظام الاتحادات لسنة2024 يبدأ الاقتراع عند الساعة العاشرة صباحا وينتهي عند الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.
ويبلغ عدد المرشحين لاتحاد الجمعيات الخيرية (290 ) مرشح و(53 ) مرشحة للاتحاد النسائي الأردني، كما يبلغ عدد الجمعيات التي يحق لها الادلاء باصواتها في انتخابات اتحاد الجمعيات الخيرية(1558) جمعية و(77) جمعية للاتحاد النسائي الأردني تم توزيعهم على 24 مركز اقتراع على مختلف محافظات المملكة .
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