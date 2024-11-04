بدء برنامج بناء قدرات العاملين مع الشباب في العقبة

وقالت مديرة شباب العقبة الدكتورة ثروت المعاقبة في تصريح صحفي، إن البرنامج الذي يستمر لمدة 4 أيام، يسهم في بناء قدرات العاملين في المراكز الشبابية وتطوير معايير أدائها، من خلال دراسة الأولويات الوطنية لتحسين الخدمات المقدمة للشباب وتطوير البرامج التي تسهم في تنمية قدرات العاملين.
وأشارت الى أن البرنامج يتضمن التعريف بالاستراتيجية الوطنية للشباب ومحاورها وأهدافها وأهميتها، بالإضافة إلى خطة العمل ومناقشة مفهوم العمل مع الشباب وأهميته ودور الشباب في التنمية الوطنية والتحديات التي تواجه العمل معهم.
وأوضحت المعاقبة، أن البرنامج يهدف الى تعزيز ثقافة العمل الإيجابي وتطبيقها في المراكز الشبابية.
ويتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً على مهارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إلى جانب دورة في رخصة قيادة الحاسوب الدولية "ICDl" ويمكن الاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الانتساب لعضوية المراكز الشبابية
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