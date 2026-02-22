بدء بيع زيت الزيتون التونسي في المؤسسة المدنية اعتبارًا من اليوم

ولفت الجراح إلى أنّ المؤسسة مستمرة في استيراد الزيت لتلبية الاحتياجات.
وشدّد على أن البيع سيكون لمن معه دور فقط، وجدّد التأكيد على أن منح الأدوار مستمر وبحال انتهت الكميات المتوفرة فيمكن العودة بذات الدور للشراء عند استيراد كميات جديدة.
وقال الجراح: "متعاقدون مع أكثر من شركة لاستيراد الزيت، ولا يوجد داعٍ للتهافت، والمؤسسة المدنية والعسكرية متعاقدة على كميات كبيرة، وسيبقى السعر ذاته".
