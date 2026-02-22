الأحد 2026-02-22 11:14 ص

بدء بيع زيت الزيتون التونسي في المؤسسة المدنية اعتبارًا من اليوم

الأحد، 22-02-2026 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ بيع زيت الزيتون التونسي في المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارًا من الأحد، وفقا لآلية تعتمد الدور منعا للازدحام، وذلك بحسب تصريح سابق للمدير العام للمؤسسة عصام الجراح.اضافة اعلان


ولفت الجراح إلى أنّ المؤسسة مستمرة في استيراد الزيت لتلبية الاحتياجات.

وشدّد على أن البيع سيكون لمن معه دور فقط، وجدّد التأكيد على أن منح الأدوار مستمر وبحال انتهت الكميات المتوفرة فيمكن العودة بذات الدور للشراء عند استيراد كميات جديدة.

وقال الجراح: "متعاقدون مع أكثر من شركة لاستيراد الزيت، ولا يوجد داعٍ للتهافت، والمؤسسة المدنية والعسكرية متعاقدة على كميات كبيرة، وسيبقى السعر ذاته".
 
 


