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بدء تتبع الصهاريج الناقلة للمياه العادمة في الأغوار والبحر الميت

تركيب أجهزة تتبع المركبات على الصهاريج
تركيب أجهزة تتبع المركبات على الصهاريج
الإثنين، 19-08-2024 12:42 م
الوكيل الإخباري- بدأت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة وسلطة وادي الأردن بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تتبع الصهاريج الخاصة الناقلة للمياه العادمة في منطقة الاغوار والبحر الميت وشمولها بنظام تتبع الكتروني لمراقبتها والحد من التلوث البيئي.اضافة اعلان


وذكر بيان صدر عن وزارة النقل اليوم الاثنين، ان المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية بوضع خطة ومتابعة هذه الشريحة من الصهاريج لمكافحة الذباب وخاصة ضمن منطقة الاغوار والبحر الميت.

وأضاف البيان ان المرحلة اللاحقة ستشمل جميع صهاريج النضح الخاصة بعد تنفيذ المرحلة الأولى حسب المناطق ذات الأولوية في الاغوار والبحر الميت والتي تعاني من انتشار الذباب فيها بسبب التفريغ العشوائي لحمولة الصهاريج وعدم التقيد بمحطات التنقية المعتمدة.

كما أوضح البيان أنه سيتم استخدام نظام التتبع الالكتروني للمركبات والآليات الحكومية كواجهة لمراقبتها إضافة الى تركيب أجهزة استشعار على الصهاريج لمراقبة تحميل وتفريغ الصهريج وتحديد الموقع والوقت لذلك من خلال أجهزة التتبع الالكتروني.
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