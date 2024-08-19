بدء تتبع الصهاريج الناقلة للمياه العادمة في الأغوار والبحر الميت

وذكر بيان صدر عن وزارة النقل اليوم الاثنين، ان المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية بوضع خطة ومتابعة هذه الشريحة من الصهاريج لمكافحة الذباب وخاصة ضمن منطقة الاغوار والبحر الميت.
وأضاف البيان ان المرحلة اللاحقة ستشمل جميع صهاريج النضح الخاصة بعد تنفيذ المرحلة الأولى حسب المناطق ذات الأولوية في الاغوار والبحر الميت والتي تعاني من انتشار الذباب فيها بسبب التفريغ العشوائي لحمولة الصهاريج وعدم التقيد بمحطات التنقية المعتمدة.
كما أوضح البيان أنه سيتم استخدام نظام التتبع الالكتروني للمركبات والآليات الحكومية كواجهة لمراقبتها إضافة الى تركيب أجهزة استشعار على الصهاريج لمراقبة تحميل وتفريغ الصهريج وتحديد الموقع والوقت لذلك من خلال أجهزة التتبع الالكتروني.
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