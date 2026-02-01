الأحد 2026-02-01 06:49 م

بدء تدريب مكلفي خدمة العلم

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 01-02-2026 04:34 م

الوكيل الإخباري-   بدأ مكلفو خدمة العلم، الأحد، تدريباتهم ضمن برنامج التدريب الأساسي في مركز تدريب خدمة العلم بمعسكر شويعر، وفق خطة تدريبية معتمدة ومحدّدة، تهدف إلى إعدادهم عسكرياً، لرفع مستوى المعرفة والانضباط لديهم.

وأكد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي أن المسار العسكري الميداني يُعد المحور الرئيس للبرنامج التدريبي، ويشمل تأهيل المكلفين لتدريبات عسكرية مكثفة تتضمن اللياقة البدنية، والانضباط العسكري، وإتقان المهارات الميدانية الأساسية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الخفيفة، وذلك وفق مناهج تدريب معتمدة ومتدرجة، وبما ينسجم مع متطلبات المنهاج المعد لذلك.


وأشار إلى أن المسار المعرفي النظري يُنفذ ضمن برامج محددة وموزعة على محورين رئيسيين؛ يركز الأول على التاريخ الوطني، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء والوعي الوطني، فيما يتناول المحور الثاني متطلبات سوق العمل، وفرص التدريب والتأهيل، والثقافة المالية والاقتصادية، بما يعزز جاهزية المكلفين للحياة العملية بعد إنهاء الخدمة.


ويتم تنفيذ البرنامج بإشراف مباشر من ضباط ومدربين مؤهلين، جرى اختيارهم وفق أسس الكفاءة والخبرة العسكرية والميدانية، وإخضاعهم لدورات تخصصية في أساليب التدريب العسكري الحديثة، بما يضمن الانضباط الكامل، وحسن التنفيذ، وتحقيق الأهداف التدريبية المقررة.


ويأتي تنفيذ برنامج التدريب في إطار الجهود الرامية إلى إعداد شباب قادرين على الالتزام، وتحمل المسؤولية، والعمل ضمن منظومة عسكرية منظمة، وترسيخ قيم الواجب والانضباط، بما يعزز قوة المجتمع ويسهم في دعم منظومة الأمن الوطني.

 
 


