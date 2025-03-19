بدء تساقط الأمطار في مناطق بالمملكة_أسماء

الوكيل الإخباري- بدأ هطول الأمطار في معظم مناطق إربد وعجلون شمالي المملكة منذ قليل، وذلك نتيجةً لتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي.

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وبحسب بيان إدارة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، تصل الأمطار في ساعات الليل المتأخرة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية، ويحتمل أن تكون الأمطار أحيانا في شمال المملكة غزيرة قد يصحبها الرعد وحبات البرد، ويزداد نشاط الرياح الشمالية الغربية ما يزيد من الإحساس بالبرودة.



وحذرت الأرصاد من الضباب الكثيف الذي تشهده منطقة رأس منيف الآن، والذي يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.