بدء تساقط الأمطار في مناطق بالمملكة_أسماء

وحذرت الأرصاد من الضباب الكثيف الذي تشهده منطقة رأس منيف الآن، والذي يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.
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