بدء تساقط الثلوج في مناطق بالمملكة- أسماء

كما شهدت منطقة رأس منيف وصخرة في محافظة عجلون تساقطا للثلوج .
ويطرأ الجمعة إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد احياناً لفترة قصيرة الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر الغير مؤثرة فوق قمم الجبال العالية الشمالية والجنوبية، ومع ساعات المساء تضعف فرص هطول الامطار، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
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