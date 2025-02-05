بدء تساقط الثلوج في مناطق بعمان - أسماء

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في منشور عبر "فيسبوك" ان صور الرادار تشير إلى تعمق تأثير المنخفض وزيادة شدة الهطولات مع قرب دخول الجبهة الهوائية الباردة على المملكة
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