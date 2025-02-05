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بدء تساقط الثلوج في مناطق بعمان - أسماء

الثلوج
الثلوج
الأربعاء، 05-02-2025 11:21 م

الوكيل الإخباري-  تشهد منطقة صويلح في العاصمة عمان أمطارا ممزوجة بالثلوج مساء اليوم الاربعاء وفق  إدارة الأرصاد الجوية.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية في منشور عبر "فيسبوك" ان صور الرادار تشير إلى تعمق تأثير المنخفض وزيادة شدة الهطولات مع قرب دخول الجبهة الهوائية الباردة على المملكة

 
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