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بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 23-04-2025 10:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، بدء تسجيل الأطفال من مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل وحتى التاسع والعشرين من ذات الشهر.اضافة اعلان


ونشرت الوزارة شروط وتعليمات الالتحاق برياض الأطفال عبر الرابط التالي (انقر هنا)
 
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