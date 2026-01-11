بدء تسليم تصاريح الحج اليوم - رابط

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قد أعلن أن حصة الأردن من موسم الحج المقبل تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من عرب 48.
للاستعلام عن أسماء الحجاج الذين تم اختيارهم، اضغط هنا.
