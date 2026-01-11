الأحد 2026-01-11 10:37 ص

بدء تسليم تصاريح الحج اليوم - رابط

https://ehajj.hajj.gov.jo/webbooking/?fbclid=IwY2xjawPJ92BleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF0cWQyRkw2WlJJWmFWQUFCc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHovRuHyPtMXAxnzndBp3-yFwF0YB3zw3XvDa83MAQtHHnDMNMWeEkFyzi
ارشيفية
 
الأحد، 11-01-2026 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ اليوم الأحد، تسليم تصاريح الحج للمواطنين الذين تم اختيارهم لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1447هـ / 2026م، ويستمر ذلك حتى مساء السبت 17 كانون الثاني الحالي.اضافة اعلان


وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قد أعلن أن حصة الأردن من موسم الحج المقبل تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من عرب 48.

للاستعلام عن أسماء الحجاج الذين تم اختيارهم، اضغط هنا.
 
 


