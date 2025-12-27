بدء تشغيل المجمع الغربي للحافلات في المفرق غدا

02:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758714 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، الدكتور محمد الفايز، أن المجمع الغربي الجديد للحافلات سيبدأ العمل اعتبارا من يوم غد الأحد. اضافة اعلان





وقال الفايز، في تصريحات صحافية اليوم السبت، إن المجمع الغربي للحافلات سيفتتح غدا بعد استكمال أعمال البنية التحتية اللازمة، والتي شملت تعبيد الموقع، وتنظيم وتحديد مواقف الحافلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، لضمان جاهزيته التشغيلية الكاملة.



وبين أن المجمع الغربي يضم الحافلات العمومية العاملة على خط المفرق – القرى الغربية في المحافظة، إضافة إلى حافلات خط "المفرق – جرش".



تم نسخ الرابط





