بدء تشغيل المسار الجديد للباص سريع التردد (عمان-الزرقاء) الأحد

وقالت في نص المنشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "ركابنا الأعزاء، يسرّنا الإعلان عن بدء تشغيل مسار الباص سريع التردد الجديد رقم (104) بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29/12/2024."
وأوضحت أنه سينطلق المسار من محطة الباص السريع في صويلح، وصولًا إلى محطة الباص السريع في مدينة الزرقاء، مرورًا بالجامعة الأردنية.
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