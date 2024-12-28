 
السبت 2024-12-28 10:11 ص
 

بدء تشغيل المسار الجديد للباص سريع التردد (عمان-الزرقاء) الأحد

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-12-2024 07:37 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الصفحة الرسمية لباص عمّان عن بدء تشغيل مسار  الباص سريع التردد الجديد ر بين عمّان والزرقاء اعتبارًا من يوم غد الأحد، 29-12-2024.

اضافة اعلان


وقالت في نص المنشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "ركابنا الأعزاء، يسرّنا الإعلان عن بدء تشغيل مسار الباص سريع التردد الجديد رقم (104) بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29/12/2024."


وأوضحت أنه سينطلق المسار من محطة الباص السريع في صويلح، وصولًا إلى محطة الباص السريع في مدينة الزرقاء، مرورًا بالجامعة الأردنية.

 


Image1_1220242873843507806636.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة

الشابان تامر إبراهيم رمان وصلاح الخطاطبة

أخبار محلية أودى بحياة شابين أردنيين.. اللحظات الأولى من موقع حادث شيكاغو (فيديو)

أرشيفية

اقتصاد محلي للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا

منوعات هذه العلامة .. دليل على أخطر الأمراض النفسية

أرشيفية

عربي ودولي زاخاروفا: الإنصات لزيلينسكي خطير لسببين

تعبيرية

منوعات 5 سمات تكشف أن المتزوجين أكثر سعادة من العازبين.. تعرف عليها

تعبيرية

أخبار محلية 5103 طن فواكه وخضار وورقيات في السوق المركزي السبت

أرشيفية

عربي ودولي لمواجهة ترامب.. الديمقراطيون سيطبقون درسا تعلموه من الجمهوريين



 




الأكثر مشاهدة