بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد

وانتظمت عملية نقل الركاب على الخطوط الخارجية وخطوط البلدات والألوية المجاورة من وإلى المجمع الواقع في بلدة زحوم شرقي الكرك، في حين تم إغلاق المجمع القديم الواقع عند مدخل المدينة.
وقال مدير مكتب هيئة تنظيم النقل في الكرك سراج العوران لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تشغيل المجمع الجديد جاء من خلال خطة تشاركية في المحافظة يرأسها محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف وأعضاء المجلس الأمني بالتشارك مع بلدية الكرك ومجلس المحافظة وإدارة السير والأجهزة الأمنية وغيرها من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، تماشيا مع إيعاز المدير العام للنقل البري علاء الشبيلات بأن تكون الهيئة على تواصل دائم مع المشغلين والمواطنين والعمل على توفير النقل بالشكل الأمثل ومراعاة مصالح مختلف الأطراف في عمل الهيئة.
وأضاف، أن المجمع أقيم بكلفة حوالي 4 ملايين دينار على مساحة (28) دونما، بهدف حل مشكلة تعدد المواقف وأماكن الاصطفاف وتنظيم حركة النقل العام داخل المحافظة من خلال ربط الباصات العاملة على خطوط المحافظة ببعضها لتسهيل حركة تنقل المواطنين سواء داخل المحافظة أو خارجها.
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