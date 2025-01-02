 
الخميس 2025-01-02 09:26 م
 

بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد

مجمع سفريات الكرك الجديد
مجمع سفريات الكرك الجديد
الخميس، 02-01-2025 08:16 م

الوكيل الإخباري-   بدأ اليوم الخميس، تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد في منطقة زحوم الواقعة شرقي مدينة الكرك، وذلك بعد مضي 10 سنوات على إنشائه تخللها ثلاث محاولات سابقة لتشغيله لم تنجح؛ بسبب رفض المشغلين الانتقال إليه.

اضافة اعلان


وانتظمت عملية نقل الركاب على الخطوط الخارجية وخطوط البلدات والألوية المجاورة من وإلى المجمع الواقع في بلدة زحوم شرقي الكرك، في حين تم إغلاق المجمع القديم الواقع عند مدخل المدينة.


وقال مدير مكتب هيئة تنظيم النقل في الكرك سراج العوران لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تشغيل المجمع الجديد جاء من خلال خطة تشاركية في المحافظة يرأسها محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف وأعضاء المجلس الأمني بالتشارك مع بلدية الكرك ومجلس المحافظة وإدارة السير والأجهزة الأمنية وغيرها من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، تماشيا مع إيعاز المدير العام للنقل البري علاء الشبيلات بأن تكون الهيئة على تواصل دائم مع المشغلين والمواطنين والعمل على توفير النقل بالشكل الأمثل ومراعاة مصالح مختلف الأطراف في عمل الهيئة.


وأضاف، أن المجمع أقيم بكلفة حوالي 4 ملايين دينار على مساحة (28) دونما، بهدف حل مشكلة تعدد المواقف وأماكن الاصطفاف وتنظيم حركة النقل العام داخل المحافظة من خلال ربط الباصات العاملة على خطوط المحافظة ببعضها لتسهيل حركة تنقل المواطنين سواء داخل المحافظة أو خارجها.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين 71 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

ا

منوعات أخطاء شائعة في تخزين زيت الزيتون قد تؤدي إلى فساده

المستشفى الاندويسي

فلسطين الاحتلال يضرم النيران بمحيط المستشفى الإندونيسي

ارشيفية

فلسطين الصحة العالمية: إجلاء مصابي غزة بالمعدل الحالي يستغرق 10 سنوات

ا

أخبار محلية الأونروا: الأردن يقدم دورا رياديا وسباقا لإغاثة غزة في 2024

مجمع سفريات الكرك الجديد

أخبار محلية بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل

البقاء لله

أخبار محلية آل البيت تنعى الطالبة ياسمين العظامات



 




الأكثر مشاهدة