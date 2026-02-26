بدء تشغيل مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات إلى العقبة الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، أهمية مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات إلى العقبة.

جاء ذلك خلال زيارته شركة مقطع آيلة للحلول الرقمية، واطلاعه على الاستعدادات النهائية لإطلاق المشروع، المقرر البدء بتشغيله رسميا الأول من آذار 2026.



واستمع المجالي إلى إيجاز قدّمه مدير عام الشركة أحمد العالم، استعرض خلاله جاهزية البنية التحتية التقنية والأنظمة الحاسوبية، ومراحل التشغيل وخطط التنفيذ المعتمدة، بما يضمن انطلاقة سلسة دون انقطاعات، واستمرارية العمل بكفاءة عالية، نظرًا لما يمثله المشروع من أهمية حيوية في إدارة حركة الشحن داخل المدينة.



وأشار المجالي، خلال الزيارة التي رافقه فيها مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، ومدير مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات مهند المعايطة، ومدير النقل واللوجستيات عبدالله الرفايعة، إلى أن المشروع يُعد أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في العقبة، مؤكدا أنه سيسهم في رفع كفاءة عمليات التحميل والمناولة في الموانئ ومواقع التحميل والتفريغ داخل المدينة والمنطقة الصناعية الجنوبية، إلى جانب تعزيز انسيابية الحركة المرورية، بما ينعكس مباشرة على تنافسية المنطقة الاقتصادية الخاصة كمركز لوجستي إقليمي.



من جانبه، أوضح العالم، أن الشركة استكملت جميع الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك استيعاب الكوادر العاملة حاليًا في المشروع حفاظًا على الخبرات الوطنية، وضمانًا لعدم تأثر سير العمليات خلال مرحلة الانتقال، مؤكدًا الجاهزية الكاملة للبدء بالتشغيل وفق أعلى المعايير المعتمدة.