بدء تشغيل 10 نقاط جديدة للنقل العام إلى مدينة الحسن الصناعية في إربد

وقال مدير مكتب الهيئة، محمد العلاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إطلاق النقاط الجديدة يأتي استجابةً لتوجيهات الحكومة بتوفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة تربط مختلف ألوية ومناطق المحافظة بمدينة الحسن الصناعية، بما يسهم في تسهيل وصول العاملين إلى أماكن عملهم، والحد من كلف التنقل ورفع كفاءة خدمات النقل العام.
وأضاف العلاونة أن النقاط الجديدة هي: البويضة- الحمراء- حوشا، ام قيس- ملكا، خرجا - حريما، التطوير الحضري- دوار البياضة، فوعرا- حور- تقبل، عنبة- المزار- ايدون، مغير- سال- بشرى، الشجرة- الطرة، الكورة.
وجاء الإعلان عن النقاط الجديدة خلال اجتماع ضم رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، ومدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات، ومديرة مديرية شؤون المحافظات المهندسة رولا العمري، والنقابة العامة لأصحاب الحافلات الأردنية، وشركة الوالي لتأجير الحافلات.
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