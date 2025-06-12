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بدء تطبيق التعليمات المعدلة بشأن القيادة تحت تأثير الكحول لعام 2025

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 12-06-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير في مديرية الأمن العام، عن بدء تطبيق التعليمات المعدلة لسنة 2025 الخاصة بقيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

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وتتضمن التعليمات المعدلة تعديل المادة (5) من التعليمات الأصلية، بحيث أصبحت النسبة المسموح بها لتركيز الكحول في دم السائق لا تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر من الدم، بعد أن كانت 80 ملغم/100 ملليتر في السابق.


وبموجب التعليمات الجديدة، تُعتمد نتائج فحص الدم وفق تقرير رسمي صادر عن مختبر أو مستشفى معتمد، ويُعتبر السائق مخالفاً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه 50 ملغم/100 ملليتر أو أكثر، ويُطبق عليه ما ورد من عقوبات في قانون السير.


وتشمل العقوبات المترتبة على المخالفة: غرامة مالية مقدارها 250 ديناراً، وتسليم السائق والمركبة للمركز الأمني، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.

 
gnews

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