الأحد 2026-01-04 02:21 م

بدء تطبيق المرحلة الثالثة من رفع تعرفة المياه والصرف الصحي مع مطلع العام الجديد

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة
تعبيرية
الأحد، 04-01-2026 12:33 م

الوكيل الإخباري-بدأت الحكومة مع بداية العام الجديد بتطبيق المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي لتعرفة المياه والصرف الصحي على شرائح الاستهلاك. وبموجب هذه المرحلة، ارتفعت التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6 أمتار مكعبة فأقل شهرياً إلى 2.5 دينار بزيادة 25 قرشاً، كما زادت التعرفة 5 قروش للمتر المكعب للشريحة الثانية، و10 قروش للشريحة الثالثة، فيما ثبتت التعرفة على الشرائح من الرابعة وحتى السابعة.

اضافة اعلان

 

أما تعرفة الصرف الصحي، فبقيت التعرفة المقطوعة للشريحة الأولى ثابتة عند 23 قرشاً، مع زيادة 5 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وتثبيت التعرفة على باقي الشرائح. وستنعكس الأسعار الجديدة على فواتير المشتركين اعتباراً من الشهر الحالي.

 

وتاليا الأسعار الجديدة للمياه والتي ستنعكس على فواتير الشهر الحالي:

 


Image1_120264123040278740131.jpg
Image2_120264123040278740131.jpg
Image1_120264122914226632899.jpg
Image2_120264122914226632899.jpg

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بث

فيديو منوع شخص يشارك مقطعًا طريفًا لطفلتين بعنوان: "الجريمة الكاملة تتطلب العمل الجماعي"

فغغغل

فيديو منوع سبحان الله ❤️ هندسة من وحي الطبيعة

قب

فيديو منوع من أجمل ما قد تراه: صلاة الجمعة في روسيا وسط درجات حرارة الصقيع

3

طب وصحة ما لا نراه تحت الجلد.. كيف يتفاعل حبر الوشم مع الجسم؟

فنزويلا

عربي ودولي كوريا الشمالية: اعتقال الولايات المتحدة لمادورو يعد تعديا خطيرا على سيادة فنزويلا

إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

أخبار محلية محافظ جرش: إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

32

طب وصحة كوب واحد قد يعادل 3 قطع بسكويت.. مشروبات شتوية مليئة بالسكر

يشكل نظام التدقيق اللاحق(PCA) بعد التخليص، انطلاقة جديدة في عمليات التخليص الجمركي، وتعزيز ثقافة الالتزام لدى قطاع التجارة والاستثمار، حيث باشرت الجمارك الأردنية العمل بهذا النظام، منذ بداية تموز الما

أخبار محلية الجمارك: بدء العمل بالمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء الخاص بالاعفاء من الغرامات



 






الأكثر مشاهدة