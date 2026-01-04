بدء تطبيق المرحلة الثالثة من رفع تعرفة المياه والصرف الصحي مع مطلع العام الجديد

الوكيل الإخباري- بدأت الحكومة مع بداية العام الجديد بتطبيق المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي لتعرفة المياه والصرف الصحي على شرائح الاستهلاك. وبموجب هذه المرحلة، ارتفعت التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6 أمتار مكعبة فأقل شهرياً إلى 2.5 دينار بزيادة 25 قرشاً، كما زادت التعرفة 5 قروش للمتر المكعب للشريحة الثانية، و10 قروش للشريحة الثالثة، فيما ثبتت التعرفة على الشرائح من الرابعة وحتى السابعة.

اضافة اعلان

أما تعرفة الصرف الصحي، فبقيت التعرفة المقطوعة للشريحة الأولى ثابتة عند 23 قرشاً، مع زيادة 5 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وتثبيت التعرفة على باقي الشرائح. وستنعكس الأسعار الجديدة على فواتير المشتركين اعتباراً من الشهر الحالي.

وتاليا الأسعار الجديدة للمياه والتي ستنعكس على فواتير الشهر الحالي: