بدء تطبيق حلول مرورية بدوار الثقافة في إربد

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية بني عبيد تطبيق مجموعة من الحلول المرورية، للحد من أزمة السير في محيط دوار الثقافة، أحد أكثر مناطق مدينة إربد حيوية.

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وقال رئيس البلدية، المهندس جمال أبو عبيد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن تطبيق هذه الحلول جاء بناءً على توصيات لجنة السلامة المرورية بمحافظة إربد، بهدف تحسين انسيابية حركة المرور وتسهيل حركة المركبات والمشاة حول الدوار.



وأضاف أن البلدية ستنفذ أعمال توسعة حول الدوار، إذ حُدّدت مناطق تحتاج إلى توسعات عاجلة، وتشمل: إنشاء فتحات بين شارعي وصفي التل والبترا، وتوسعة ما بين شارعي الأمير حسن ووصفي التل، وإعداد ثلاثة خطوط جديدة لتصريف مياه الأمطار في منطقة دوار الثقافة وشارع وصفي التل، لضمان عدم تراكم المياه خلال فصل الشتاء.



ولفت أبو عبيد إلى أهمية هذه التوسعات في تحقيق عناصر السلامة المرورية وتجنب الحوادث، ضمن جهود البلدية لتحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن البلدية ستتابع تنفيذ هذه التوسعات لضمان تحقيق أهدافها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.