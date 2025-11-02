بدء تعديل دوام المدارس الحكومية الأحد

وبينت الوزارة أن الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة سيبدأ الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحًا، ومدتها 45 دقيقة.
أما مدارس الفترتين فيبدأ الطابور الصباحي للفترة الصباحية الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30.
ويبدأ الطابور في الفترة المسائية الساعة 12:50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرًا.
وأوضحت الوزارة أن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية (35) دقيقة، مع إلغاء استراحة الخمس دقائق.
وبين التعميم أن المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة.
