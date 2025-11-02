الأحد 2025-11-02 01:31 ص
 

بدء تعديل دوام المدارس الحكومية الأحد

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 02-11-2025 01:01 ص

الوكيل الإخباري-   عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي للمدارس، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من صباح اليوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.

اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة سيبدأ الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحًا، ومدتها 45 دقيقة.


أما مدارس الفترتين فيبدأ الطابور الصباحي للفترة الصباحية الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30.


ويبدأ الطابور في الفترة المسائية الساعة 12:50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرًا.
وأوضحت الوزارة أن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية (35) دقيقة، مع إلغاء استراحة الخمس دقائق.


وبين التعميم أن المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بدء تعديل دوام المدارس الحكومية الأحد

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرار مجلس الوزراء حول إعادة هيكلة قطاع المركبات يدخل حيز التنفيذ

دورية الأمن العام

أخبار محلية اصابات بمشاجرة في عمان

افتتاح المتحف المصري الكبير

عربي ودولي افتتاح المتحف المصري الكبير

أمسية شعرية في اتحاد الكتاب

أخبار محلية أمسية شعرية في اتحاد الكتاب

شعار أكيد

أخبار محلية "أكيد": 93 إشاعة في تشرين الأول

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير في ناعور

العيسوي يعزي آل الملقي والجندي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل الملقي والجندي



 
 





الأكثر مشاهدة