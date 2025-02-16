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بدء تفعيل النظام الإلكتروني لمصفوفة مؤشر النزاهة الوطني

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الأحد، 16-02-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عن بدء تفعيل النظام الإلكتروني لمصفوفة مؤشر النزاهة الوطني، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 17 آذار المقبل.

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وتهدف المصفوفة إلى تمكين مؤسسات الإدارة العامة من تحميل الوثائق والبيانات المتعلقة بقياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية .


وفي ذات السياق، أطلقت الهيئة حملة إعلامية توعوية تستهدف مؤسسات الدولة كافة وموظفيها وشرائح المجتمع على مختلف مستوياتها للتعريف بالنسخة الجديدة لمؤشر النزاهة الوطني، وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية والذي سينعكس إيجابا على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

 
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