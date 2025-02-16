الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عن بدء تفعيل النظام الإلكتروني لمصفوفة مؤشر النزاهة الوطني، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 17 آذار المقبل.

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وتهدف المصفوفة إلى تمكين مؤسسات الإدارة العامة من تحميل الوثائق والبيانات المتعلقة بقياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية .