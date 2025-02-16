بدء تفعيل النظام الإلكتروني لمصفوفة مؤشر النزاهة الوطني

وتهدف المصفوفة إلى تمكين مؤسسات الإدارة العامة من تحميل الوثائق والبيانات المتعلقة بقياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية .
وفي ذات السياق، أطلقت الهيئة حملة إعلامية توعوية تستهدف مؤسسات الدولة كافة وموظفيها وشرائح المجتمع على مختلف مستوياتها للتعريف بالنسخة الجديدة لمؤشر النزاهة الوطني، وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية والذي سينعكس إيجابا على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.
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