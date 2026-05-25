بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات

الوكيل الإخباري- بدأ، مساء الاثنين، تفويج الحجاج الأردنيين وحجاج فلسطيني الـ48 من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات، استعداداً للوقوف بعرفة وأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وتجري عملية التفويج وفق خطة تنظيمية تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج، وتسهيل وصولهم إلى مخيمات عرفات بانسيابية، بعيداً عن أوقات الذروة وارتفاع درجات الحرارة.