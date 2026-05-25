بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج
الوكيل الإخباري-  بدأ، مساء الاثنين، تفويج الحجاج الأردنيين وحجاج فلسطيني الـ48 من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات، استعداداً للوقوف بعرفة وأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وتجري عملية التفويج وفق خطة تنظيمية تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج، وتسهيل وصولهم إلى مخيمات عرفات بانسيابية، بعيداً عن أوقات الذروة وارتفاع درجات الحرارة.


وستستمر عمليات التفويج حتى ساعات فجر الثلاثاء، ضمن ترتيبات وضعتها وزارة الأوقاف؛ لضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر.

 
 


