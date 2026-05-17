الأحد 2026-05-17 06:43 م

بدء تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

الأحد، 17-05-2026 05:33 م

الوكيل الإخباري-   بدأ تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة إضافة لحجاج عرب الـ48، الأحد، وفقا لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

وقال الخلايلة خلال جولة تفقدية على الحجاج الأردنيين بحضور البعثة الإعلامية المرافقة، إن جميع الحجاج الأردنيين وصلوا إلى المدينة المنورة "بخير وسلامة".


وأضاف أن الوزارة تتابع أوضاع الحجاج ميدانيا من خلال كوادرها الموجودة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، مشيرا إلى أن أولى دفعات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب الـ48 تم تفويجها إلى مكة خلال اليوم.


وأضاف أن غالبية الحجاج الأردنيين سيغادرون المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة يوم غد، ضمن خطة تفويج منظمة تشرف عليها كوادر وزارة الأوقاف والبعثة الإدارية.

 
 


