بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات لطلبة التكميلي

الوكيل الإخباري-   تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية 2025-2026 سيبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 18-2-2026، وحتى الساعة 12 من مساء يوم السبت الموافق 21-2-2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم البكالوريوس على الرابط التالي:

www.admhec.gov.jo حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاث خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري اللذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2025-2026، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.


ملاحظة هامة: تم طرح تخصصات جديدة في طلب الانتقال هي:
1. الجامعة الهاشمية تخصص رياضيات
2. الجامعة الهاشمية تخصص علوم حياتية
3. الجامعة الهاشمية  تخصص إدارة مياه وبيئة
4. الجامعة الهاشمية تخصص علم حاسوب وتطبيقاته
5. الجامعة الهاشمية تخصص تربية الطفولة المبكرة
6. الجامعة الهاشمية تخصص إرشاد نفسي.

 
 


