بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات لطلبة التكميلي

ملاحظة هامة: تم طرح تخصصات جديدة في طلب الانتقال هي:
1. الجامعة الهاشمية تخصص رياضيات
2. الجامعة الهاشمية تخصص علوم حياتية
3. الجامعة الهاشمية تخصص إدارة مياه وبيئة
4. الجامعة الهاشمية تخصص علم حاسوب وتطبيقاته
5. الجامعة الهاشمية تخصص تربية الطفولة المبكرة
6. الجامعة الهاشمية تخصص إرشاد نفسي.
